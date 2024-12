Brasil 64% dos brasileiros defendem fim da escala 6×1, aponta Datafolha

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

Os entrevistados preferem a jornada de cinco dias por semana e de até oito horas diárias. Foto: Reprodução Os entrevistados preferem a jornada de cinco dias por semana e de até oito horas diárias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pesquisa Datafolha publicada no jornal “Folha de S.Paulo” na noite dessa sexta-feira (27) aponta que 64% dos brasileiros defendem o fim da escala de trabalho 6×1 no País. Os entrevistados preferem a jornada de cinco dias por semana e de até oito horas diárias.

O instituto também apurou que 33% se dizem contra a mudança da lei que determina a jornada máxima de trabalho no Brasil. Veja abaixo.

A jornada máxima de trabalho no Brasil deveria ser reduzida?

Sim: 64%

Não: 33%

Não sabe: 3%

Em sua maioria, são a favor de reduzir a jornada os homens (58%), mulheres (70%) e também os que ganham até dois salários mínimos (68%), entre dois a cinco salários mínimos (64%) e também entre os que ganham mais de cinco salários mínimos (56%).

Entre os entrevistados com 60 anos ou mais, 48% são contrários à redução da jornada de trabalho. Já as pessoas com idades entre 16 e 24 anos são, em sua grande maioria, 81%, favoráveis à mudança. A margem de erro nesses casos é de cinco pontos percentuais.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 12 e 13 de dezembro, em 113 municípios de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos, e o nível de confiança é de 95%.

O Datafolha também perguntou:

De até quantos dias na semana deveria ser a jornada?

1 dia: 0

2 dias: 0

3 dias: 1%

4 dias: 7%

5 dias: 70%

6 dias: 17%

7 dias: 2%

Não sabe: 3%

Qual deveria ser a jornada diária máxima?

Até 8h: 82%

Mais de 8h a 12h: 7%

Mais de 12h: 1%

Não sabe: 10%

Como deve ser definida a jornada?

Por lei: 58%

Negociada entre patrões e empregados: 39%

Não sabe: 3%

A pesquisa aponta ainda que o fim da escala 6×1 seria ótimo ou bom para a economia para 49% dos brasileiros, ruim ou péssimo para 24% dos entrevistados, e regular para 22%. 5% não souberam responder.

O Instituto também perguntou aos entrevistados que fazem parte da população economicamente ativa como avaliam o tempo para lazer e descanso. O resultado:

Mais do que o suficiente: 7%

Suficiente: 47%

Menos do que o suficiente: 43%

Recusa: 2%

Não sabe: 0

A escala 6×1 é um regime de trabalho em que o trabalhador labora seis dias consecutivos e tem direito a um dia de descanso semanal remunerado (DSR). Esse modelo é comum em setores como comércio, indústria e serviços. Como principais características desse modelo de jornada temos a carga horária diária de até 8 horas, totalizando 44 horas semanais conforme os ditames da CLT e da Constituição.

O trabalhador tem direito a um dia de descanso, que pode ser fixo ou alternado, mas deve ocorrer a cada seis dias de trabalho. Pelo menos uma vez ao mês, deve coincidir com um domingo.

Se o trabalhador exceder a carga horária diária ou semanal, as horas adicionais devem ser remuneradas com acréscimo de, no mínimo, 50% e o trabalho em feriados, se ocorrer, deve ser compensado com folga ou pagamento adicional, conforme acordado em convenção coletiva ou contrato, de acordo com o caso da categoria.

