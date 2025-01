Rio Grande do Sul 650 quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos em supermercados em Torres

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

As principais irregularidades encontradas foram alimentos vencidos, deteriorados, fora da temperatura adequada, sem procedência e fracionados de forma indevida Foto: MP/Divulgação As principais irregularidades encontradas foram alimentos vencidos, deteriorados, fora da temperatura adequada, sem procedência e fracionados de forma indevida. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos do MP (Ministério Público) apreenderam 650 quilos de produtos alimentícios impróprios para o consumo em dois supermercados em Torres, no Litoral Norte gaúcho, na quarta-feira (22).

Entres os alimentos recolhidos, estão carnes, embutidos, queijos, iogurtes, pizzas, leite, pães e bolos. As principais irregularidades encontradas foram produtos vencidos, deteriorados, fora da temperatura adequada, sem procedência e fracionados de forma indevida. Os nomes dos estabelecimentos fiscalizados não foram divulgados pelo MP.

Além do órgão, a operação contou com a participação de representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Torres, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia do Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Mais apreensões

Também no Litoral Norte, na terça-feira (21) foram apreendidas 2,2 toneladas de alimentos impróprios para o consumo em duas unidades de um supermercado e em uma padaria em Capão da Canoa.

Na segunda (20), os fiscais recolheram cerca de 800 quilos de alimentos em Imbé.

