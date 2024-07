Brasil 69% dos brasileiros são contra a descriminalização da maconha

14 de julho de 2024

A pesquisa apontou que homens são mais favoráveis do que as mulheres quando o assunto é descriminalizar o porta da maconha para uso pessoal. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa Ipec mostra que mais da metade dos brasileiros é contra a descriminalização do porte da maconha para o uso pessoal. Para colher os dados do levantamento, o Ipec entrevistou duas mil pessoas com 16 anos ou mais em 129 municípios, entre os dias 4 e 8 de julho.

De acordo com os dados, a avaliação sobre a descriminalização ficou da seguinte forma:

A favor: 24%

Contra: 69%

Outro dado mostra a opinião sobre o tema dos brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro (PL) ou em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Segundo a pesquisa, a maioria dos eleitores tanto de Bolsonaro quanto de Lula são contra a descriminalização do porte pessoal da maconha.

Quem votou em Lula:

A favor: 32%

Contra: 60%

Quem votou em Bolsonaro:

A favor: 14%

Contra: 81%

O Ipec também questionou os brasileiros sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu pela descriminalização do porte individual de maconha no fim de junho.

Veja a resposta dos entrevistados:

67% dos entrevistados desaprovam a decisão tomada pelo STF

27% dos entrevistados aprovam a decisão tomada pelo STF

Confira outros recortes sobre a descriminalização da maconha:

Homens são mais favoráveis do que as mulheres quando o assunto é descriminalizar o porta da maconha para uso pessoal.

A parcela da população mais jovem de 16 a 24 anos (38%) se mostra mais a favor da descriminalização do que as demais, enquanto a faixa etária entre 45 e 49 anos essa aprovação é de apenas 16%.

No recorte por religião:

Evangélicos: 16% disseram sim à descriminalização

Sem religião: 41% disseram sim à descriminalização

Afirmações

“A decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal pode aumentar o tráfico de drogas”

Concordo totalmente: 57% dos entrevistados

Concordo em parte: 11% dos entrevistados

“Qualquer pessoa que estiver portando maconha, independentemente da quantidade, deve ser presa”

Concordo totalmente: 47% dos brasileiros

Concordo em parte: 13% dos brasileiros

Discordo em parte: 14% dos brasileiros

Discordo totalmente: 20% dos brasileiros

Não concordo nem discordo: 3% dos brasileiros

Julgamento

Após nove anos de sucessivas interrupções, por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou, no dia 26 de junho, o julgamento que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes.

Com a decisão, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha para consumo pessoal. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha. O porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em local público, mas as consequências passam a ter natureza administrativa e não criminal. As informações são do do jornal Metrópoles e da Agência Brasil.

