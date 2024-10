Rio Grande do Sul 6ª Rústica Comercial Zaffari e Stok Center reúne 450 atletas em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A prova contou com homens e mulheres a partir de 15 anos Foto: Diogo Zanatta/Divulgação A prova contou com homens e mulheres a partir de 15 anos. (Foto: Diogo Zanatta/Divulgação) Foto: Diogo Zanatta/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Passo Fundo foi palco, no domingo (20), da 6ª edição da Rústica Comercial Zaffari e Stok Center, que reuniu 450 atletas. A largada ocorreu às 7h30min no estacionamento do Stok Center do Boqueirão, dando início a um percurso de 6 km no sentido Boqueirão-Centro, incluindo o retorno ao ponto de partida.

A prova contou com homens e mulheres a partir de 15 anos, que competiram em busca das melhores colocações gerais e por categoria de idade. Os três primeiros atletas das classificações gerais, tanto feminino quanto masculino, foram premiados com uma cafeteira Arno Dolce Gusto. Já o quarto e o quinto colocados levaram para casa uma fritadeira elétrica.

Classificação geral feminina

1° Camila de Moraes

2° Paula Amanda

3° Kananda

4° Adriana Riter Duarte

5° Maria Eduarda Veloso da Silva

Classificação geral masculina

1° Pedro Henrique Laimer

2° Vinícius Bernardon

3° Diego Lauxen

4° Maicon Ribas

5° Renan Soares

Também receberam troféus e medalhas os primeiros colocados das categorias por idade e a equipe com maior número de atletas competindo. Neste ano, a equipe destaque foi a Live Run.

Além dos prêmios para os vencedores da classificação geral, o evento também teve o sorteio de duas motos elétricas com apoio da marca Above.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/6a-rustica-comercial-zaffari-e-stok-center-reune-450-atletas-em-passo-fundo/

6ª Rústica Comercial Zaffari e Stok Center reúne 450 atletas em Passo Fundo

2024-10-21