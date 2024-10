Rio Grande do Sul Lançado o edital para a adesão dos municípios ao Programa Mãe Gaúcha

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

O programa, voltado à primeira infância, é direcionado a gestantes em situação de vulnerabilidade social Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul anunciou a abertura da adesão de municípios ao Programa Mãe Gaúcha, que distribui kits com itens essenciais para recém-nascidos. O edital foi publicado no site da Secretaria de Desenvolvimento Social. As prefeituras interessadas já podem se inscrever.

O programa, voltado à primeira infância, é direcionado a gestantes em situação de vulnerabilidade social. A distribuição dos kits aos municípios é baseada no número de grávidas a partir da 28ª semana de gestação que estão cadastradas no Cadastro Único e que recebem benefícios como o Bolsa Família.

O número de kits disponibilizados será informado pelo Departamento de Atenção à Primeira Infância, que divulgará as informações no site da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Para participar, os municípios devem enviar um termo de adesão assinado pelo prefeito, juntamente da documentação necessária, para o e-mail designado no edital.

