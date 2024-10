Porto Alegre Santa Casa de Porto Alegre solicita abertura de inquérito policial para investigação sobre o caso de larvas na região do pescoço de paciente

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo nota da instituição, "não foram identificadas irregularidades ou causas que dessem origem à geração de larvas" Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre afirmou, na sexta-feira (18), que protocolou a solicitação para instaurar um inquérito policial com o objetivo de investigar o caso de uma paciente que os familiares afirmam ter encontrado larvas na região do pescoço.

Segundo nota da instituição, “não foram identificadas irregularidades ou causas que dessem origem à geração de larvas, instituindo-se dúvidas reais quanto as suas procedências”.

Confira a nota

“Após rigorosas análises e observação de adequação de cumprimentos de todos os protocolos assistenciais e a realização de exames para esclarecimento do episódio ocorrido com uma paciente internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Clara, em Porto Alegre, não foram identificadas irregularidades ou causas que dessem origem à geração de larvas, instituindo-se dúvidas reais quanto as suas procedências.

Em virtude disso, a Santa Casa de Porto Alegre protocolou na tarde de sexta-feira (18), na 1º Delegacia de Polícia da Capital, a solicitação de instauração de inquérito policial com vistas à investigação do caso e esclarecer todas as circunstâncias do fato. Acreditamos que tal medida é fundamental para garantir a transparência e a responsabilização, além de contribuir para a elucidação perante a sociedade.

A instituição reitera seu compromisso com a qualidade e a segurança do atendimento e está determinada em encontrar as causas e origens do ocorrido, bem como à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/santa-casa-de-porto-alegre-solicita-abertura-de-inquerito-policial-para-investigacao/

Santa Casa de Porto Alegre solicita abertura de inquérito policial para investigação sobre o caso de larvas na região do pescoço de paciente

2024-10-21