Porto Alegre Clima de festa marca reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O governador Eduardo Leite disse que a retomada do aeroporto trará impactos positivos para o turismo e os negócios Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde antes das 8h03min desta segunda-feira (21), horário em que o primeiro avião comercial tocou o solo do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, após cinco meses, o clima era de comemoração no salão de desembarque.

Banda de música típica alemã, mascotes de parques da Serra Gaúcha e chocolates da cidade de Gramado aguardavam os primeiros passageiros de um voo comercial a pousar no aeroporto de Porto Alegre desde o dia 3 de maio. Na ocasião, boa parte da pista ficou submersa pelas chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul.

A primeira dos 171 passageiros a desembarcarem do primeiro voo a descer no Salgado Filho foi a psicóloga Suien Braga. “Eu vim a trabalho, não tinha ideia que era o primeiro voo, foi emocionante a chegada”, contou ela. O voo da companhia aérea Azul em que ela estava saiu de Campinas (SP). “Desde lá, as pessoas já estavam super emocionadas”, complementou. Estão previstos outros 70 voos para hoje, entre pousos e decolagens.

Neste primeiro momento, além de Campinas (SP), os voos também chegarão e sairão de São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). Isso porque esta é uma retomada gradual: a operação iniciou com a pista reduzida, de 1.730 metros, e o aeroporto será capaz de receber até 128 voos domésticos por dia, entre 8h e 22h. Este número representa cerca de 70% do total de voos que o aeroporto recebia antes da enchente.

O governador Eduardo Leite (PSDB) recepcionou os passageiros que desembarcaram em Porto Alegre e reforçou a importância do turismo para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

“A falta do aeroporto afetou a nossa economia de forma indiscutível”, lembrou. Leite também comentou sobre o investimento de R$ 30 milhões para promover o turismo no RS. “O governo do estado está fazendo o maior investimento que já foi feito na nossa história em promoção do Rio Grande do Sul como destino turístico.”

A retomada total do aeroporto Salgado Filho está prevista para acontecer até o dia 16 de dezembro, com reconstrução total da pista e retomada dos voos internacionais. “Eu estou segura que dia 16 vamos reabrir com os voos internacionais”, confirmou Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, concessionária responsável pelo aeroporto da Capital gaúcha.

Desde o fechamento do aeroporto, a Região Metropolitana de Porto Alegre recebia voos comerciais apenas a partir da Base Aérea de Canoas. A operação na cidade vizinha foi encerrada na madrugada desta segunda-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/clima-de-festa-marca-reabertura-do-aeroporto-salgado-filho-em-porto-alegre/

Clima de festa marca reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

2024-10-21