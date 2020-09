Foram alvos dos mandados de busca e apreensão: três executivos do Banco Paulista em São Paulo; cinco pessoas ligadas às empresas utilizadas no esquema no Rio de Janeiro; três funcionários que trabalharam na gerência de câmbio da Petrobras; e quatro familiares desses funcionários, suspeitos de participação na dissimulação e na ocultação das variações patrimoniais, por meio de empréstimos e doações ideologicamente falsos.

A operação foi batizada de Sovrapprezzo. As ordens judiciais foram cumpridas em São Paulo, Teresópolis (RJ) e na capital fluminense. Segundo o MPF (Ministério Público Federal), funcionários do banco cobravam sobrepreço nas operações cambiais, e a diferença era desviada para executivos da estatal.

As investigações revelaram que, entre agosto de 2008 e março de 2011, o Banco Paulista intermediou o equivalente a R$ 7,7 bilhões em operações de compra e venda de dólares com a Petrobras. Esse volume, segundo a força-tarefa, foi transacionado pelos três funcionários da gerência de câmbio.

O esquema, ainda de acordo com a PF, funcionava mediante possível pagamento de propina para operadores da empresa pública a ser dividida com empregados da instituição financeira, paga em troca do direcionamento dos negócios cambiais para o Banco Paulista.

As ordens judiciais foram determinadas pelo juiz Luiz Antônio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR). Os crimes investigados na atual fase são corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação ou organização criminosa.

A Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados em contas no Brasil e no exterior, até o limite de R$ 97,65 milhões.

Notas

“A Petrobras reafirma e reforça sua tolerância zero em relação à fraude e à corrupção. A companhia é vítima dos crimes desvendados pela Operação Lava-Jato, sendo reconhecida como tal pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo Tribunal Federal”, declarou a estatal por meio de nota.

Também em nota, o Banco Paulista informou que o objeto da investigação “seriam operações de sua extinta área de câmbio relativas ao período de 2008 a 2011, que já foram averiguadas anteriormente”.