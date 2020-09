O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e a Polícia Civil realizaram buscas, na manhã desta quinta-feira (10), na prefeitura do Rio de Janeiro, na residência do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e no Palácio da Cidade, onde ele despacha.

Os agentes apreenderam um telefone celular do prefeito. A ação é um desdobramento da Operação Hades, deflagrada em março deste ano, que investiga um suposto “QG da Propina” na prefeitura do Rio.