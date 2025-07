Rio Grande do Sul Começa etapa de Assembleias Iniciais da Consulta Popular 2025 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

As Assembleias Iniciais são uma das primeiras etapas do processo participativo da Consulta Popular. Foto: Letiele Emmel/DARP As Assembleias Iniciais são uma das primeiras etapas do processo participativo da Consulta Popular. (Foto: Letiele Emmel/DARP) Foto: Letiele Emmel/DARP

Começou na segunda-feira (14) a etapa de Assembleias Públicas Iniciais da Consulta Popular 2025/2026 do Rio Grande do Sul, com encontros realizados nos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) Centro-Sul, Sul e Campanha. As assembleias marcam o início da escuta regional que definirá as prioridades de investimento nas diversas regiões do Estado.

Ao todo, serão realizados 28 encontros em diferentes municípios gaúchos até o dia 1º de agosto. O primeiro encontro do ciclo ocorreu na manhã da última segunda-feira (14), em Camaquã, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, com representantes do Corede Centro-Sul.

No mesmo dia, à tarde, foi a vez do Corede Sul, com reunião realizada no Parque Tecnológico de Pelotas. Nesta terça-feira (15), pela manhã, ocorreu mais uma Assembleia no Corede Campanha, com encontro no Salão Nobre da Prefeitura de Bagé, reunindo lideranças da região.

As Assembleias Iniciais são uma das primeiras etapas do processo participativo da Consulta Popular. Nesses encontros, o governo do Estado apresenta a metodologia da edição atual, enquanto os Coredes compartilham seus Planos Estratégicos de Desenvolvimento, que servem como base para a definição das prioridades regionais.

Está aberta a fase de envio de propostas, que pode ser feita diretamente pelo site oficial da Consulta Popular, em consultapopular.rs.gov.br.

