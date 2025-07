Rio Grande do Sul Escolas de Porto Alegre e Vacaria recebem doação de 60 mil litros de suco de maçã

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Lote doado por empresa também contemplou entidades filantrópicas. (Foto: Freepik)

Com o objetivo de colaborar para uma merenda escolar mais saudável, a vinícola gaúcha Campestre doou 60 mil litros de suco de maçã para instituições públicas de ensino voltadas a crianças e adolescentes em Porto Alegre e Vacaria (Região Nordeste do Estado), onde a empresa está sedidada. A operação contou com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) na logística de entrega do produto.

O órgão havia sido procurado pela empresa devido a bem-sucedidas experiências no auxílio à população afetada pelas enchentes de maio do ano passado. A intermediação da iniciativa coube ao promotor local de Justiça, Luís Augusto Costa, com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) do Rio Grande do Sul.

Entidades finaltrópicas também foram contempladas pelo lote, cuja distribuição já começou. A doação foi oficializada durante visita do presidente da vinícola, João Zanotto, ao gabinete do titular da PGJ, Alexandre Saltz, na Capital. Este agradeceu pela confiança no MPRS como parceiro na ação solidária:

“Atos como esse renovam nossa esperança na solidariedade, transformando-se em um símbolo de cuidado, generosidade e compromisso com o bem comum”, destacou. Ele estava acompanhado do promotor Luís Augusto Costa.

Vacaria é reconhecida atualmente como um das maiores produtoras mundiais de maçã. De acordo com a assessoria de imprensa da vinícola, o lote encaminhado às escolas é composto de suco 100% natural. Também detalhou que, se os 60 mil litros de suco fossem vendidos em estabelecimentos comerciais, renderiam mais de R$ 1 milhão.

(Marcello Campos)

