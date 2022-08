Geral 75% dos brasileiros acham que a democracia é a melhor forma de governo

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Para 12%, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura. (Foto: Reprodução)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (19) avaliou qual a opinião dos brasileiros sobre a melhor forma de governo: “democracia”, “ditadura” ou “tanto faz”. O levantamento mostrou que 75% dos brasileiros acreditam que a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo, contra 7% que acham que a ditadura é melhor em certas circunstâncias. Para 12%, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura.

De acordo com a pesquisa, o índice de apoio à democracia retorna ao maior patamar desde 1989, início da série histórica. O índice de defesa da ditadura em certas circunstâncias também é o menor desde 1989.

O instituto também perguntou qual a chance de haver uma nova ditadura no Brasil. Para 49% dos entrevistados, não há “nenhuma chance”. Já 25% responderam que “sim, há um pouco de chance”. Outros 20% afirmaram que “sim há muita chance”. Os que não souberam foram 7%.

A pesquisa ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios de 16 a 18 de agosto. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

O levantamento também aponta que os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se dividem entre 77% de apoio à democracia, 10% tanto faz, 9% de apoio à ditadura em algumas circunstâncias e 3% não sabem.

Já os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se dividem entre 74% que consideram a democracia melhor, 13% que julgam que tanto faz, 6% que defendem a ditadura em algumas circunstâncias e 6% que não sabem.

A pesquisa também aponta:

– Para 92% dos eleitores com ensino superior, a democracia é sempre a melhor forma de governo; o índice é de 77% entre os que têm ensino médio; 62%, com ensino fundamental.

– A porcentagem de apoio à democracia entre os homens é de 79%, e, entre as mulheres, de 72%.

– 74% dos eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos, e 73% dos mais velhos, com mais de 60 anos, apoiam a democracia.

Situação econômica

Ainda segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, a maior parte do eleitorado ouvido pelo instituto acredita que a situação econômica do país irá melhorar (42%), enquanto 18% esperam uma piora. O resultado é diferente do último levantamento feito, em junho, quando 34% estavam pessimistas. No cenário pesquisado, 28% acham que a economia ficará igual. Em dezembro de 2019, antes da pandemia, 43% acreditavam que a economia iria melhorar.

Em relação à pesquisa de junho, também aumentou a fatia do eleitorado que acha que sua situação financeira pessoal irá melhorar, indo de 47% para 58%. O número de pessoas que acreditava que a situação individual iria piorar foi de 15% para 8%. Já para 31% a situação deverá continuar igual. O resultado se soma a outros recortes feitos pelo instituto e que demonstra que a aprovação ao governo Bolsonaro oscilou positivamente nas últimas semanas, que coincidiram com o início do pagamento do novo Auxílio Brasil e também com a redução do preço dos combustíveis. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

