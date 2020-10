Geral 77% das meninas brasileiras já sofreram assédio pelas redes sociais

5 de outubro de 2020

No mundo, 58% das 14 mil adolescentes e jovens mulheres entrevistadas disseram já ter sofrido assédio pelas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa mundial feita com 14 mil adolescentes e jovens mulheres revelou que 58% delas dizem já ter sofrido assédio pelas redes sociais, o que inclui ameaça de violência sexual, assédio sexual, comentários racistas ou LGBTIfóbicos, perseguição, linguagem abusiva, entre outros. No Brasil, os dados chegam a alarmantes 77% das 500 entrevistadas.

O estudo “Liberdade On-line?”, elaborado pela ONG Plan International em 22 países, vem no momento em que o tempo de tela aumentou muito. Com escolas fechadas e medidas de distanciamento social, os jovens, mais do que nunca, foram se relacionar no mundo digital.

A ONG ressalta, porém, que a solução não é estimular a saída das garotas e mulheres das redes, mas conscientizar famílias, exigir do poder público que as leis e penas sejam cumpridas e cobrar das empresas das redes sociais mecanismos para inibir ações do gênero.

As entrevistadas tinham entre 15 e 25 anos e, embora a idade mínima para entrar numa rede social seja 13 anos, há relatos que remetem a quando tinham até oito anos e acessavam sem obstáculos.

O problema mais relatado na pesquisa, por 58% das entrevistadas, foi a linguagem abusiva. Body shaming (quando se expõe alguém ao ridículo por causa do seu corpo) por 54%, depois constrangimento proposital, por 52%. Muitas sofrem assédios de diversos tipos. Em 47% dos casos, o perpetrador era um desconhecido, em 38% eram conhecidos e em 38% eram anônimos.

“As redes sociais têm que ter mecanismos de proteção. As garotas denunciam, eles criam novo perfil e o ciclo continua. Às vezes os comentários são postados abertamente, gerando um constrangimento ainda maior. Por isso, elas afirmam com frequência que não se sentem seguras nas redes. Não é à toa que 46% afirmam que sofrem mais assédio on-line do que na rua”, afirma Cynthia Betti, diretora executiva da Plan International.

O impacto do assédio foi medido pelo estudo: 41% das jovens tiveram como consequência estresse mental e emocional, 39% sensação de insegurança física e 29% perda de autoestima.

E muitas se sentem forçadas a deixar as redes e evitam qualquer exposição. Foi o que aconteceu com Sabrina (o nome foi alterado para preservar a identidade), que tinha 17 anos quando um desconhecido se passou por amigo de um amigo para fazer contato. O assédio começou com elogios, depois ele passou a mandar fotos íntimas, pedia fotos dela e passou a ameaçá-la. Fazia chamadas de vídeo para mostrar partes íntimas e tentar filmá-la.

Após mais de um mês de assédio, ela foi obrigada a trocar o número de celular e até o notebook. Desde então, o universo digital passou a ser um ambiente hostil.

“Fiquei com medo. Não posto mais foto minha. Bloqueio o acesso de foto de praia em que apareço. Me senti suja por participar de uma coisa que não queria e não gosto. Sinto que fui inocente e agora evito fazer amizade com homens.”

Para a diretora da ONG, não é justo que jovens mulheres sejam obrigadas a sair do espaço virtual. “Elas têm medo de estar na rede. E isso não pode acontecer. O nome do estudo fala de liberdade para que elas continuem na rede podendo falar sobre o que pensam, serem quem quiserem ser”, diz Betti, acrescentando que responsáveis de Facebook, Instagram e WhatsApp participaram das discussões sobre o tema. As informações são do jornal O Globo.

