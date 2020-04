Pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste fim de semana aponta que 79% dos entrevistados defendem punição para as pessoas que desrespeitam as regras de quarentena estabelecidas em razão da pandemia do novo coronavírus no País.

O levantamento foi realizado na sexta-feira (17). Foram entrevistadas 1.606 pessoas por telefone. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Para 18% dos entrevistados, os governos não deveriam ter direito sobre a circulação das pessoas no período da pandemia. Outros 3% não souberam responder.

Não há no País medidas que proíbam pessoas de saírem de casa, mas regras para o fechamento de comércio considerado não essencial foram impostas para frear a disseminação do novo coronavírus.

Segundo a pesquisa, dos 79% dos entrevistados favoráveis a punições, somente 3% avaliam que a prisão para quem descumprir as regras seria uma sanção aplicável; 33% apoiam a aplicação de multas; e 43% defendem advertências verbais.

Ainda de acordo com o levantamento, o apoio à aplicação de multas é mais comum entre jovens de 16 a 24 anos e assalariados com carteira assinada (48%). As advertências verbais têm apoio entre os mais ricos: 53% entre os que ganham de cinco a dez salários mínimos e 51% entre os que recebem mais de dez salários mínimos.