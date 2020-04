Bem-Estar Quatro Estados brasileiros têm ocupação de mais de 90% dos leitos de UTI para Covid-19

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Com hospitais atingindo o limite, os governos estaduais trabalham para abrir novos leitos Foto: Reprodução Com hospitais atingindo o limite, os governos estaduais trabalham para abrir novos leitos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil, quatro das 27 unidades da Federação – Amazonas, Ceará, Pará e Pernambuco – já registram uma ocupação acima de 90% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados ao tratamento da Covid-19, conforme os governos estaduais.

Com hospitais atingindo o limite, os governos trabalham para abrir novos leitos com hospitais de campanha e com o remanejamento interno dentro das próprias unidades de saúde.

Com cerca de 2.800 casos registrados do novo coronavírus e 155 mortes, o Ceará já atingiu a ocupação de 100% dos leitos de UTI da rede pública específicos para Covid-19.

No Amazonas, a ocupação dos leitos para Covid-19 também chegou a 100%. Em Pernambuco, a ocupação média dos 256 leitos de UTI destinados aos pacientes com a Covid-19 chegou a 90%, com pico de 94,3%, na quinta-feira (16). O Pará tem 94% dos leitos da rede estadual ocupados, segundo o governo de Helder Barbalho (MDB).

No Rio Grande do Sul, o governo do Estado informou na sexta-feira (17) que 53,9% dos 1.819 leitos para Covid-19 estão ocupados por pacientes com a doença confirmada ou sob investigação. O número inclui leitos públicos e privados.

