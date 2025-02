Rio Grande do Sul Mais de 800 quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos em quiosques e mercados no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Nos quiosques, havia muitos peixes e camarões sem procedência Foto: MP/Divulgação

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos, do MP (Ministério Público), vistoriaram 13 quiosques à beira-mar em Imbé e dois supermercados em Cidreira, no Litoral Norte gaúcho, na terça-feira (25). No total, foram apreendidos e inutilizados 830 quilos de alimentos impróprios para o consumo, como carnes, pescados, embutidos, ovos e produtos de padaria.

Todos os estabelecimentos apresentaram algum tipo de irregularidade, como produtos vencidos, armazenados fora da temperatura adequada e sem procedência. Nos quiosques, havia muitos peixes e camarões sem origem identificada.

Durante a fiscalização, também foram apreendidas unidades de álcool com venda proibida em mercados. O MP não divulgou os nomes dos estabelecimentos vistoriados.

Além do órgão, participaram da operação representantes das Vigilâncias Sanitárias Municipais de Imbé e Cidreira, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia do Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

