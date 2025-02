Brasil Estudantes que concluíram o ensino médio e fizeram o Enem já podem sacar bônus de R$ 1,2 mil do programa Pé-de-Meia

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











De acordo com o Ministério da Educação, o programa beneficia mais de 4 milhões de estudantes em todo o País Foto: Divulgação/Governo federal De acordo com o Ministério da Educação, o programa beneficia mais de 4 milhões de estudantes em todo o País. (Foto: Divulgação/Governo federal) Foto: Divulgação/Governo federal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os alunos beneficiados pelo programa Pé-de-Meia que concluíram o ensino médio e participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2024 já podem sacar os bônus de R$ 1.200. Com esse último pagamento, esses estudantes terão recebido até R$ 3,2 mil por seu último ano na etapa escolar.

Esse total engloba R$ 200 reais pagos pela matrícula em 2024; R$ 1,8 mil pagos em nove parcelas ao longo de 2024; R$ 1 mil de bônus pela aprovação no final do ano letivo, pagos nesta semana; R$ 200 pela realização do Enem no último ano do ensino médio, pagos nesta semana.

Os R$ 1,2 mil finais foram disponibilizados na terça-feira (25) para os alunos nascidos de janeiro a junho e nesta quarta-feira (26) para os nascidos de julho a dezembro, e já podem ser sacados.

Nesta quinta-feira (27), é a vez de depositar os R$ 1 mil na conta dos estudantes beneficiados que concluíram em 2024 o 1º ou o 2º ano do ensino médio.

Os beneficiados pelo programa que cursaram o 2º ano do ensino médio no ano passado poderão receber ao todo R$ 6,2 mil caso sejam aprovados no último ano em 2025 e participem do Enem deste ano.

De acordo com o Ministério da Educação, o programa beneficia mais de 4 milhões de estudantes em todo o País. O programa Pé-de-Meia foi sancionado pelo presidente Lula e regulamentado em janeiro de 2024, com o objetivo combater a evasão escolar no ensino médio, criando uma bolsa para estimular a permanência e conclusão dessa etapa de ensino.

São elegíveis estudantes de baixa renda da rede pública, de 14 a 24 anos, de famílias inscritas no CadÚnico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/estudantes-que-concluiram-o-ensino-medio-e-fizeram-o-enem-ja-podem-sacar-bonus-de-r-12-mil-do-programa-pe-de-meia/

Estudantes que concluíram o ensino médio e fizeram o Enem já podem sacar bônus de R$ 1,2 mil do programa Pé-de-Meia

2025-02-26