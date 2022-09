Brasil 85% da população brasileira defende que os ricos paguem mais impostos, aponta pesquisa

15 de setembro de 2022

Uma pesquisa realizada pela Oxfam Brasil e pelo Datafolha aponta que 85% dos entrevistados concordam com o aumento de impostos para pessoas muito ricas com o objetivo de financiar políticas sociais no Brasil.

Segundo o levantamento, 96% dos brasileiros acreditam que é obrigação dos governos garantir recursos para programas de transferência de renda e de assistência social, principalmente para quem mais precisa.

Entre os entrevistados, 95% defendem que o Auxílio Brasil deve atender a todas as pessoas que estejam em situação de pobreza.

Batizado de “Nós e as Desigualdades 2022”, o estudo, divulgado nesta quinta-feira (15), foi realizado entre os dias 8 e 15 de março. Foram entrevistadas 2.564 pessoas no País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

