Mundo Acredito que possamos ser o futuro da indústria automobilística, afirma Joe Biden

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Apenas em 2022, as empresas anunciaram US$ 13 bilhões em fabricação doméstica de veículos elétricos

Os Estados Unidos devem retornar à liderança da indústria automobilística global com investimentos principalmente em veículos elétricos e políticas públicas pontuais, que garantam suprimentos ao setor produtivo com a fabricação de semicondutores.

A expectativa é do presidente Joe Biden, que falou nesta quarta-feira (14), no Salão de Automóveis em Detroit. “Acredito que possamos retomar e ser o futuro da indústria automobilística no mundo. Nós somos a América e não há nada que não possamos fazer se trabalharmos juntos”, afirmou Biden.

Biden uniu montadoras e trabalhadores automotivos em torno da meta ousada de que os veículos elétricos representem 50% de todos os veículos vendidos nos EUA até 2030. Desde que assumiu o cargo, as empresas investiram quase US$ 85 bilhões na fabricação de veículos elétricos, baterias e carregadores de veículos no país.

Empresas como Toyota, Honda, Ford, General Motors e Panasonic anunciaram investimentos em manufatura na Carolina do Norte, Michigan, Ohio, Missouri, Kansas e outros estados americanos.

De acordo com informações dadas pela Casa Branca, o ritmo desse investimento está acelerando. Apenas em 2022, as empresas anunciaram US$ 13 bilhões em fabricação doméstica de veículos elétricos, mais que o triplo do investimento em 2020.

As empresas americanas também anunciaram US$ 24 bilhões para baterias – mais de 28 vezes o investimento em 2020 – e mais de US$ 700 milhões para apoiar o carregamento de veículos elétricos. Assim, ainda de acordo com informações do governo, o número de veículos elétricos vendidos nos EUA triplicou desde que o presidente assumiu o cargo.

“Estou otimista com nossos investimentos em pessoas. Em construir uma America que lute por energia limpa”, disse Biden ao se referir ao programa “Made in America”, que estimulou a fabricação de veículos, carregadores e baterias elétricas.

A Lei de Redução da Inflação, conquista do atual governo, oferece incentivos para compradores de veículos elétricos novos e usados, créditos para ajudar os fabricantes a reequipar as instalações existentes e construir novas fábricas nos Estados Unidos, além de concessões para implantar veículos pesados de emissão zero.

