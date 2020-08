| 89% querem se vacinar assim que tiver opção, diz pesquisa

A pesquisa Datafolha mostrou que a maioria da população brasileira está ansiosa para a disponibilização da vacina contra o novo coronavírus. Entre os entrevistados, 9 em 10 brasileiros afirmaram que pretendem se vacinar assim que houver essa opção.

De acordo com o levantamento, 89% afirmou que tomaria uma vacina contra a covid-19, 9% disse que não tomaria o imunizante e 3% não souberam opinar. A margem de erros é de dois pontos percentuais.

Recentemente, a OMS afirmou que existe seis vacinas na fase 3 de testes, que é quando o medicamento já é aplicado em humanos.

No Brasil, duas iniciativas estão sendo testadas na população. Uma é a iniciativa da Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca em acordo fechado pelo governo federal por meio da Fiocruz e a outra é do laboratório chinês Sinovac, acordo do estado de São Paulo por meio do Instituto Butantan.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 12 de agosto e ouviu 2.065 adultos em todo o Brasil por telefone.