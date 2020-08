Morre Robert Trump, irmão mais novo do presidente dos Estados Unidos

Morreu no fim da noite do sábado (15), aos 71 anos, Robert Trump, o irmão mais novo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação foi confirmada pelo próprio mandatário.

As causas da morte não foram informadas, mas o empresário estava internado em “estado grave” no Hospital Presbiteriano de Manhattan, em Nova York, desde a última sexta-feira (14).

“É com o coração pesado que compartilho que meu irmão maravilhoso, Robert, faleceu pacificamente nesta noite. Ele não era apenas um irmão, era meu melhor amigo. Sentiremos muito sua falta, mas eu sei que nos encontraremos novamente. Sua memória viverá no meu coração para sempre. Robert, eu te amo. Descanse em paz”, escreveu em mensagem o presidente.

No fim da noite de sexta, Donald foi até Nova York para visitar o irmão e, ao sair, ele contou que Robert estava passando “por um momento difícil”, mas que tinha esperança que houvesse recuperação.