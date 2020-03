Acontece 8ª Feira Brasileira do Varejo é adiada

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Evento acontecerá na FIERGS. (Foto: Reprodução/ Fiergs)

O Sindilojas Porto Alegre, seguindo as medidas preventivas determinadas pelas autoridades sanitárias, decidiu por adiar a 8ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), que aconteceria nos dias 18,19 e . A decisão tem como objetivo evitar a propagação do vírus, já que a estimativa era de mais de oito mil visitantes. O evento será realizado nos dias , 01 e de 2021, no Centro de Evento da FIERGS. O adiamento é considerado pela entidade uma questão de preservação da saúde da população.

O Sindilojas Porto Alegre seguirá se empenhando, juntamente aos colaboradores, fornecedores e parceiros, para manter a qualidade e credibilidade conquistada pela FBV ao longo das suas sete edições, com a certeza de que o evento de 2021 será um marco importante não só para o Sindilojas Porto Alegre, mas também para o fortalecimento do setor varejista.

