Coronavírus: Sebrae RS disponibiliza série de atividades e conteúdos online para os pequenos negócios

19 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Global)

O Coronavírus está mudando a rotina de todos e, para apoiar os pequenos negócios a enfrentarem este momento, o Sebrae RS preparou uma série de atividades e conteúdos online com foco nos principais aspectos gerenciais da empresa e em temas que o empreendedor precisa ficar atento mirando sua sustentabilidade. Todos os conteúdos que estão sendo gerados ficarão disponíveis na página.

Conforme o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy, o Sistema Sebrae está mobilizado para ajudar as micro e pequenas empresas a enfrentarem os desafios do Coronavírus. “Aqui no Rio Grande do Sul temos equipes dedicadas em produzir e disponibilizar conteúdos digitais e atividades online que possam auxiliar e orientar os empreendedores a transpor este momento, minimizando os impactos nos pequenos negócios gaúchos”, afirma.

Na superação das recentes crises pelas quais o Brasil passou nos últimos anos, os pequenos negócios foram responsáveis pela geração de 12 milhões de postos de trabalho, contribuindo, assim, decisivamente para a retomada do desenvolvimento do país. “Estamos confiantes de que, com orientação e apoio adequados, os empreendedores irão superar mais este desafio, e o Sebrae está 100% focado em contribuir neste processo”, acrescenta o dirigente.

Confira a programação das palestras online:

20/03, às 14h – Palestra Online Coronavírus: Orientações trabalhistas, com Andressa Corrêa

20/03, às 16h – Palestra Online Coronavírus: Como reforçar os cuidados em bares e restaurantes, com Leonir Martello

23/03, às 19h – Palestra Online Coronavírus: Impactos econômicos para os pequenos negócios, com a economista Patrícia Palermo

24/03 às 16h – Palestra Online Coronavírus: Dicas de atendimento para reter e conquistar clientes usando canais digitais, com consultor Thomas Hartmann

Confira a relação de E-books:

E-book Seu negócio em tempos de coronavírus;

E-book com dicas para setor da indústria;

E-book com dicas para setor do agronegócio;

E-book com dicas para setor de Comércio e serviços.

