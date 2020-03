Acontece CASACOR RS é adiada devido ao COVID-19

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ José Paulo Tesche)

A CASACOR RS se une a mobilização das comunidades nacionais e internacionais para prevenção e erradicação das transmissões da doença. E comunica o adiamento de todas as mostras, que ocorreriam no primeiro semestre de 2020, para garantir a saúde e o bem estar de todos os envolvidos no processo de criação e construção dos ambientes no Brasil e no exterior.

A CASACOR Rio Grande do Sul, que aconteceria entre e , será adiada. O evento está confirmado para o segundo semestre e nova data será comunicada o mais breve possível.

“A equipe CASACOR permanece atenta ao desenvolvimento de todos os cenários e estará atualizando constantemente nossa comunidade de parceiros, incluindo a divulgação das datas de obras e de abertura das mostras em suas franquias no Brasil e no exterior”, afirma a diretora da mostra, Karina Capaverde.

