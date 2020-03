Saúde IPE Saúde passa a cobrir exame para detecção de coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

O IPE Saúde incluiu a cobertura do exame para detecção do Coronavírus (COVID-19), conforme portaria publicada no Diário Oficial de quarta-feira (18).

O procedimento será realizado mediante solicitação médica, por profissional credenciado ao instituto, nos pacientes que se enquadrem nos protocolos clínicos, amplamente divulgados. Além disso, por recomendações técnicas e de segurança, o teste somente deve ser feito pelos laboratórios certificados pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, o LACEN (Laboratório Central do Estado) esta apto a realizar. Nos próximos dias, outros locais, como hospitais e Pronto Atendimentos, também passarão a oferecer. O anúncio da cerificação destes estabelecimentos no Rio Grande do Sul deverá ser feito pelas autoridades estaduais e nacionais.

O IPE Saúde, com este ato, já prepara sua estrutura para a provável chegada da demandada. A intenção dos gestores da autarquia é de adequar o sistema interno para que não haja nenhuma espécie de transtorno futuro, no sentido de garantir segurança e conforto na assistência aos seus usuários.

Quanto aos valores, o procedimento segue a mesma regra dos demais serviços, nos quais o usuário pagará no máximo 50% do custo, sendo que em ambulatórios e nos casos de hospitalização não haverá cobrança aos pacientes.

