Rio Grande do Sul Operação em presídios gaúchos apreende quase 350 celulares

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Foram apreendidos 347 aparelhos celulares, 162 carregadores e 187 chips, entre outros ilícitos. Foto: Rodrigo Borba/Ascom Polícia Penal Foram apreendidos 347 aparelhos celulares, 162 carregadores e 187 chips, entre outros ilícitos. (Foto: Rodrigo Borba/Ascom Polícia Penal) Foto: Rodrigo Borba/Ascom Polícia Penal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi encerrada nesta sexta-feira (4) a oitava etapa da Operação Mute no Rio Grande do Sul. O objetivo da iniciativa é coibir a comunicação ilícita de dentro das unidades prisionais. A Polícia Penal gaúcha integrou, entre 30 de junho e 4 de julho, a maior mobilização simultânea de revista em celas e pavilhões em presídios do País.

Durante os cinco dias de operação, foram movimentados 1.569 presos e apreendidos 347 aparelhos celulares, 162 carregadores e 187 chips, entre outros ilícitos.

No Rio Grande do Sul, as ações foram realizadas na última semana na Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro, Presídio Estadual de Porto Alegre, Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas e Penitenciária Modulada Estadual de Osório.

A operação contou com o envolvimento de 516 servidores das unidades prisionais, dos Grupos de Intervenção Rápida, do Grupo de Ações Especiais, do Departamento de Segurança e Execução Penal, do Departamento de Inteligência Penitenciária e dos canis. Participaram também policiais penais federais e, com suporte técnico, a Polícia Rodoviária Federal.

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, destacou que o Estado tem agido de forma firme e eficiente na preservação da ordem, da disciplina e da segurança. “O que acontece dentro dos muros dos presídios afeta quem está do lado de fora. Temos atuado com destreza no combate ao crime organizado, intensificando ações de segurança e investindo no aparelhamento das instituições que são fundamentais para essa engrenagem funcionar”, reforçou.

O superintendente Sérgio Dalcol ressaltou que a atuação da Polícia Penal na oitava fase da Operação Mute comprova o empenho da instituição para garantir a segurança no sistema prisional gaúcho e contribuir com a redução dos índices de criminalidade. “O Rio Grande do Sul atua de forma integrada e articulada com o sistema prisional brasileiro no enfrentamento às organizações criminosas. A participação em mais uma Mute também demonstra a qualidade dos nossos servidores e das nossas equipes táticas”, concluiu Dalcol.

Operação Mute

– Primeira fase: ocorreu entre 16 e 27 de outubro de 2023 e resultou na apreensão, em todo o país, de 1.166 aparelhos celulares. As operações foram realizadas em 68 unidades prisionais de 26 Estados. Ao todo, 55.919 pessoas privadas de liberdade foram revistadas.

– Segunda fase: realizada de 11 a 15 de dezembro de 2023, resultando na apreensão de 1.294 aparelhos celulares. A operação ocorreu em 114 estabelecimentos de 26 Estados e do Distrito Federal, totalizando 75.672 apenados revistados.

– Terceira fase: de 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024, foram apreendidos 631 aparelhos em 87 estabelecimentos prisionais de 27 unidades federativas.

– Quarta fase: foi realizada no período de 24 a 26 de abril, resultando na apreensão de 684 celulares em 102 penitenciárias de 26 Estados.

– Quinta fase: ocorreu entre 24 e 26 de julho e apreendeu 982 celulares em 115 estabelecimentos prisionais de 27 unidades federativas. Contou com a participação de 3.463 policiais penais estaduais e federais, que revistaram 3.067 celas.

– Sexta fase: realizada entre 20 e 27 de novembro de 2024, revistou 3.263 celas e apreendeu 623 celulares em 105 unidades prisionais de todo o país.

– Sétima fase: realizada em março de 2025. Foram apreendidos 224 celulares, 70 chips, 112 carregadores e outros materiais. Ao todo, 136 celas foram revistadas e 1.080 apenados foram movimentados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/operacao-em-presidios-gauchos-apreende-quase-350-celulares/

Operação em presídios gaúchos apreende quase 350 celulares

2025-07-04