Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

A prefeitura ressalta a importância de a população completar o esquema vacinal para evitar a propagação da Covid-19 Foto: Cristine Rochol/PMPA A prefeitura ressalta a importância de a população completar o esquema vacinal para evitar a propagação da Covid-19. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre alcançou, nesta quinta-feira (02), a marca de 90% da população acima de 12 anos vacinada com as duas doses ou a dose única contra o coronavírus.

De acordo com o Vacinômetro, há mais de 1,21 milhão de pessoas imunizadas com a primeira dose na Capital, o equivalente a 99,9% da população acima de 12 anos, e quase 1,1 milhão com o esquema vacinal completo, o equivalente a 90,1% da população.

Foram aplicadas mais de 2,5 milhões de vacinas na Capital, entre primeira, segunda e terceira doses. O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, comemorou os índices alcançados. “Isso é resultado de um esforço conjunto. Desde 19 de janeiro, as nossas equipes de saúde não pararam de vacinar um dia sequer”, afirmou.

O secretário também reforçou a importância de a população completar o esquema vacinal. “Principalmente neste momento em que mais uma variante do coronavírus é confirmada no Brasil, as pessoas precisam estar protegidas”, declarou.

