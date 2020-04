Estilo Mariana Bridi cita imperfeições e relação com autoestima

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Em fevereiro, Mariana criticou os comentários que recebeu sobre seu corpo e pelo fato de ser casada com Rafael Cardoso Foto: Reprodução/Instagram Em fevereiro, Mariana criticou os comentários que recebeu sobre seu corpo e pelo fato de ser casada com Rafael Cardoso. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Mariana Bridi, esposa do ator Rafael Cardoso, abriu o coração e falou um pouco sobre autoestima na sua rede social nesta quinta-feira (9). Ela tem o hábito de publicar fotos sem make e já foi criticada por seu corpo na web. Aproveitando a quarentena com a família em casa, Mariana refletiu sobre suas “imperfeições” e aconselhou que suas seguidoras sejam sempre “suas melhores versões”.

“As ‘imperfeições’ no ponto de vista dos outros são apenas isso, pontos de vista! Ninguém melhor que nós mesmos para dizer o que é o ideal, o bonito e o aceitável para nós. Ninguém me conhece e nem vê melhor que eu mesma. Autoestima é bom? É ÓTIMO! É fácil de se ter? Difícil para cacete! Mas se todo dia a gente se olhar e ver o que há de mais verdadeiro dentro da gente, a autoestima vem! Que sejamos sempre nossa melhor versão! #todasnosmulheres”, escreveu.

Em fevereiro, Mariana criticou os comentários que recebeu sobre seu corpo e pelo fato de ser casada com Rafael Cardoso depois de postar uma foto na praia em seu Instagram. Em um vídeo publicado no seu canal no YouTube, ela falou sobre sororidade e que ela julgava estar em falta. A loira é mãe de Aurora, de 5 anos, e Valentim, de quase dois.

