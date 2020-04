Celebridades Três anos após confusão no Nordeste, Fábio Assunção vira réu por quatro crimes

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Assunção foi detido no dia 24 de junho de 2017, em uma local de eventos da cidade de Arcoverde (PE) Foto: Reprodução/Instagram Assunção foi detido no dia 24 de junho de 2017, em uma local de eventos da cidade de Arcoverde (PE). (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cerca de três anos após se envolver em uma confusão no interior de Pernambuco, o ator Fábio Assunção virou réu por quatro crimes. Segundo o site do Jornal do Comércio de Pernambuco, ele responderá na Justiça por dano, resistência à prisão, desobediência e desacato.

Assunção foi detido no dia 24 de junho de 2017, em uma local de eventos da cidade de Arcoverde (PE). No local, onde ocorria uma festa de São João, o ator teria agredido pessoas, desacatado policiais e quebrado o vidro de uma viatura da PM. Com sinais de embriaguez, ele foi autuado em flagrante.

Em audiência de custódia, a Justiça concedeu a liberdade provisória após pagamento de fiança no valor de R$ 9.370. Agora na condição de réu, o ator terá o prazo de dez dias para prestar esclarecimentos sobre a denúncia.

