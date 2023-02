Porto Alegre 97% das guias de IPTU de Porto Alegre pagas com desconto foram emitidas online pelos contribuintes

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Terminou nesta quarta-feira (08), o prazo para pagamento do IPTU de Porto Alegre em cota única e com descontos que chegavam a 11%. Neste ano, a prefeitura inovou e disponibilizou as guias de forma online.

A iniciativa gerou grande adesão dos contribuintes – apenas 11.764 das 366.465 guias processadas foram impressas nos canais presenciais disponibilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda. O número representa 3,21% do total.

“Nosso IPTU Digital virou um case de sucesso. Ficamos muito satisfeitos com a adesão dos porto-alegrenses. Além da questão da sustentabilidade e meio ambiente, fizemos uma economia considerável deixando de enviar pelos Correios. Esse recurso será direcionado para as atividades finalísticas, melhores serviços para quem mais precisa”, comemora o secretário-adjunto da Fazenda, Jonas Machado.

A partir de agora, o IPTU 2023 entra em nova etapa. Até o dia 8 de março ainda é possível pagar em cota única, sem desconto e sem oneração. Quem não realizar o pagamento total, terá o valor automaticamente parcelado em dez vezes.

As guias serão enviadas a partir do dia 16 de fevereiro para o e-mail cadastrado no site. Os contribuintes também terão acesso às guias no portal do IPTU, APP 156+POA disponível na Google Play e na Apple Store. Whatsapp (51.3433.0156, opção 4) e na Loja de Atendimento da Fazenda (Travessa Mario Cinco Paus, s/nº).

Balanço

Mais de 45,96% dos contribuintes de Porto Alegre anteciparam o pagamento do IPTU 2023. O valor arrecadado é de R$ 593,1 milhões, alcançando as projeções iniciais da Fazenda.

