Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Prisão ocorreu após mais de 100 km de perseguição Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

No início da manhã desta quinta-feira (09), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um contrabandista e apreendeu 20 mil maços de cigarros, de fabricação estrangeira, em Alegrete.

Durante operação de combate ao crime, a PRF recebeu a informação de uma caminhoneta Pajero, que havia cruzado pela BR-287, em direção a fronteira com o Uruguai.

A equipe deslocou para uma estrada vicinal, onde visualizou um veículo com as características da denunciada, que aparentava estar carregada com algum produto no interior.

Ao realizar a abordagem, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, em direção a Alegrete. A equipe seguiu em acompanhamento, solicitando apoio às equipes da PRF e CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar), em Alegrete, porém o motorista também fugiu no posto policial, adentrando na cidade.

Após diversas manobras perigosas, o condutor da caminhoneta acabou colidindo em uma grade de ferro de uma residência, abandonando o veículo e tentando fugir a pé, porém foi preso pelos policiais. No interior da Pajero foram encontrados 20 mil maços de cigarros, fabricados no Paraguai, avaliada em mais de 70 mil reais.

O homem, de 22 anos, residente em Tuparendi, foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e de direção perigosa, e já responde por clonagem de veículo. O preso, veículo e carga apreendida, foram encaminhados à Polícia Federal em Uruguaiana.

