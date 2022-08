Cultura 9º Festival do Japão do RS começa nesta sexta (19), trazendo atrações da cultura japonesa

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Pela primeira vez, o maior e mais influente evento da cultura japonesa no Rio Grande do Sul será realizado em três dias: sexta-feira, sábado e domingo. Foto: Festival do Japão RS/Divulgação Foto: Festival do Japão RS/Divulgação

O maior evento da cultura japonesa no Rio Grande do Sul, o Festival do Japão RS, em sua 9º edição, retorna neste final de semana, de 19 a 21 de agosto, para a Academia da Polícia Militar em Porto Alegre, após uma pausa de dois anos nas edições presenciais, com o tema “Kizuna – laços e conexões entre as pessoas”. A Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul promove o evento, que será realizado pela primeira vez em três dias (sexta, sábado e domingo), com a venda de ingressos antecipados nos valores de R$ 12 a R$ 30, garantindo atrações e atividades culturais para toda a família.

Kizuna

Kizuna é uma palavra japonesa (絆) que significa criar laços e conexões. Com esse sentimento e temática, o evento propõe a retomada celebrando a conexão entre as pessoas. Considerada a “palavra do ano” em 2011, ano do fatídico terremoto e tsunami que arrasaram a costa nordeste do país em 11 de março, destruindo comunidades inteiras, o sentimento de Kizuna foi fundamental, como símbolo de revitalização e união para a recuperação da região. Com este propósito, o evento tem o objetivo de aproximar a cultura japonesa dos gaúchos, além de manter as tradições dos antepassados japoneses para as futuras gerações.

Atrações culturais

O Festival privilegia a experiência da cultura japonesa ao público, com atrações típicas de karaokê, danças folclóricas japonesas, apresentações de tambores japoneses (taikô), artes marciais, exposições e oficinas, além de salas temáticas com bonsai (plantas em miniatura), ikebana (arranjos florais), shodô (caligrafia), origami (dobraduras) e jogos japoneses. Os destaques na programação do palco principal são o Kaito Shamidaiko (SP), Beatboxer REATMO (Japão), Minami Taiyo Daiko (POA), Orquestra Villa-Lobos (POA), Grupo Shinsei (POA), Quarteto Tao (NH) e Grupo Aika (Ijuí), além de demonstrações de artes marciais como: Shorijin Kempô, Kendo Iadô, Karatê, Sumô, Kyudô e Aikidô.

Realidade virtual

A Fundação Japão em São Paulo marca presença no Festival com sessões de realidade virtual, promovendo a linguagem visual e sonora ao reunir a experiência de um planetário combinando a cultura japonesa e a brasileira – através do projeto Sky Bridge Experience, que trata do intercâmbio cultural por meio das artes plásticas, música, poesia e trabalho em conjunto. As sessões serão limitadas e destinadas ao público por ordem de chegada.

Solidariedade

O evento mantém a parceria realizada com a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul para incentivar doações a mais de 900 entidades assistenciais de todo o estado gaúcho.

Desde a primeira edição, o Festival já arrecadou mais de 50 toneladas de alimentos, destinados através dessa parceria com o Banco de Alimentos. Para participar da ação é preciso comprar o ingresso solidário.

Ingressos

Passaporte antecipado: R$ 44 / Meia-Entrada: R$ 22

Ingressos antecipado: R$ 24 / Meia-Entrada: R$ 12

Ingressos no dia: R$ 30 / Meia-Entrada: R$ 15

Ingresso solidário: R$ 18 – somente antecipado

Estacionamento no local: R$ 30

A venda de ingressos acontece pelo site.

