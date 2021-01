Agro A 22ª edição da Expodireto Cotrijal será presencial e virtual

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

O evento ocorrerá de 1º a 5 de março em Não-Me-Toque

Negócios que inspiram o amanhã. Mais do que nunca, o slogan da Expodireto Cotrijal ecoa como sinal de esperança em tempos de superação da pandemia de coronavírus. A 22ª edição da feira ocorrerá de 1º a 5 de março em Não-Me-Toque, em formato híbrido.

Sinônimo do agronegócio brasileiro, o evento deve contribuir para o crescimento de 3% no PIB do setor, estimado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Mas a feira teve que se adaptar. “Temos um compromisso com a qualidade e uma responsabilidade com o nosso público. Por isso, todas as atividades foram adequadas e estarão, também, em nossa plataforma virtual”, afirmou o presidente do evento, Nei César Manica.

Normas, medidas e ajustes na área do Parque da Expodireto foram aprovadas na quarta-feira (13) pelo governo do Estado. A 22ª edição da Expodireto, promovida pela Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial, acontecerá nos formatos presencial e virtual: toda a programação da feira ocorrerá normalmente, mas também será transmitida em uma plataforma on-line. Os grandes eventos presenciais, como os tradicionais fóruns, estarão também on-line, com espaço reservado para um número restrito de pessoas nos auditórios.

Os expositores ocuparão o tradicional espaço físico no Parque da Expodireto, mas também estarão em estandes digitais. A Arena Agrodigital, com startups do agronegócio, retorna de forma presencial e virtual.

Os organizadores esperam que até o próximo mês sejam confirmados todos os expositores. Apesar das limitações, a expectativa é de que o volume de negócios não seja impactado em relação à edição anterior. “Seguimos com produtores capitalizados com recursos próprios, ofertas de financiamentos bancários e redução dos custos de produção, aliados à tecnologia e à inovação. Então, devemos contribuir para o crescimento do agronegócio e a retomada da economia nacional nesse momento de crise”, afirmou Manica.

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que comparecerá ao evento junto com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Protocolo sanitário

O protocolo sanitário com normas, medidas e adequações na área do parque para a realização da feira, enviado pela organização da Expodireto Cotrijal, recebeu aval do Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19.

Entre as medidas restritivas programadas para esta edição, estão a suspensão da Área Internacional e a vinda de delegações estrangeiras. Haverá segregação dos fluxos de entrada e saída, instalação de totens de disponibilização de álcool em gel, obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento social, higienização e desinfecção frequente de superfícies e áreas comuns, além da ampliação do horário de funcionamento da praça de alimentação.

