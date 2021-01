O Reino Unido decidiu barrar viajantes oriundos do Brasil, de Portugal e de outros 14 países (Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela) por causa de uma nova variante do coronavírus.

A proibição, anunciada nesta quinta-feira (14) pelo ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, entra em vigor nesta sexta (15).

“Tomei a urgente decisão de proibir as chegadas após a evidência de uma nova variante no Brasil”, disse Shapps em uma rede social. Ele justificou a suspensão de viagens entre Portugal e o Reino Unido por conta de suas “fortes ligações com o Brasil” e disse que é uma forma de “reduzir o risco de importar infecções”. O transporte de mercadorias e produtos essenciais entre os dois países será mantido com uma permissão especial.