14 de janeiro de 2021

A retomada cumprirá uma série de protocolos e cuidados para garantir a prevenção ao coronavírus Foto: Dudu Leal/Divulgação A retomada cumprirá uma série de protocolos e cuidados para garantir a prevenção ao coronavírus. (Foto: Dudu Leal/Divulgação) Foto: Dudu Leal/Divulgação

Parado desde o começo da pandemia de coronavírus, o setor de formaturas se prepara para a retomada das atividades, amparado no decreto da prefeitura de Porto Alegre que autoriza o retorno de alguns eventos na Capital, entre eles, os de colações de grau.

O Teatro do Sesi já tem o seu calendário reativado para 2021, com a primeira formatura, da turma de odontologia da Ulbra, agendada para este sábado (16). A retomada cumprirá uma série de protocolos e cuidados para garantir a segurança sanitária, além do número reduzido de participantes presenciais.

O Teatro do Sesi é um dos locais mais tradicionais para a realização de formaturas em Porto Alegre. Em 2019, sediou mais de 40 cerimônias. Para 2020, estavam contratadas mais 21 cerimônias, porém, todas tiveram de ser reprogramadas.

O gerente do Centro de Eventos da Fiergs, Kurt Ziegler, destaca a importância desse tipo de iniciativa. “As colações de grau são alguns dos momentos mais marcantes na vida das pessoas e poder voltar a realizá-las é um grande avanço para a retomada do setor, com todos os cuidados necessários”, afirmou.

Na primeira formatura no Teatro do Sesi em 2021, o público será de 600 pessoas (a capacidade do espaço é de 1.770) e algumas adaptações serão necessárias para o cumprimento dos protocolos sanitários. “Teremos uma solenidade diferente do que estamos acostumados, mas ainda assim com todo o encanto e emoção que uma colação de grau possui”, disse o gerente do Centro de Eventos da Fiergs.

