O Microempreendor Individual (MEI) é um regime tributário criado para facilitar a vida do pequeno empresário e estimular a formalização. A atividade, que reúne quase nove milhões de microempreendedores individuais, completou 11 anos no mês passado.

Com o registro, o microempreendedor pode ter CNPJ, emitir notas fiscais, alugar máquinas de cartão e também acesso a empréstimos. Com as orientações abaixo, você entende como se formalizar e pode começar a empreender.

Para se formalizar é preciso checar se o negócio se enquadra em uma das 500 atividades permitidas pelo MEI. Para conferir basta acessar o Portal do Empreendedor.

Para fazer o cadastro no Portal do Empreendedor é preciso estar com os documentos em dia. Números do RG, CPF, Título de Eleitor e das duas últimas declarações do Imposto de Renda serão necessários. Também será solicitado o CEP residencial e do local onde a atividade será exercida.