23 de setembro de 2024

Presidente esteve na cerimônia de Premiação anual da iniciativa Goalkeepers, organizada pela Fundação Bill e Melinda Gates. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Lula cumpriu, nessa segunda-feira (23), uma agenda de encontros bilaterais. Um deles com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e outro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Também nessa segunda, o presidente brasileiro recebeu um prêmio da iniciativa Goalkeepers, organizada pela Fundação Bill Gates, o bilionário dono da Microsoft.

O presidente brasileiro cancelou a participação decidiu cancelar a ida ao evento beneficente promovido pela fundação do ex-presidente americano Bill Clinton. O líder brasileiro se irritou após confusão com seguranças de Joe Biden. Lula teria revelado incômodo após a chegada de agentes do Serviço Secreto americano, que faziam a segurança do atual presidente dos EUA.

Biden confirmou presença de última hora e, por isso, a segurança foi reforçada. Quando o presidente brasileiro chegou ao evento, houve desentendimento sobre quais membros da delegação brasileira poderiam entrar. Com isso, Lula decidiu deixar o local.

Confusão

O Palácio do Planalto se queixou da quebra do protocolo. A decisão da segurança americana de revistar ministros e embaixadores brasileiros foi considerada inaceitável. Isso não estava no protocolo e deixou a delegação irritada.

Governo destacou risco à segurança de Lula. Para o Planalto, barrar parte da delegação colocaria a segurança do próprio presidente brasileiro em risco.

Fontes relataram que houve trocas ríspidas entre os seguranças. Alguns membros da delegação do Brasil se queixaram de truculência dos seguranças americanos.

Após deixar o local, Lula seguiu para evento da fundação Bill e Melinda Gates, onde recebeu um prêmio por sua “luta contra a pobreza e fome”.

Agenda de terça

Nesta terça-feira (24), durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, Lula será o primeiro a discursar, seguindo a tradição. O tema central do encontro este ano é “Unidade na diversidade, para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para todos, em toda parte”.

Ainda em Nova York, Lula participa da mesa redonda “Em defesa da democracia, combatendo os extremismos”, junto com o presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez. O debate busca fortalecer as instituições democráticas e o combate à desigualdade, à desinformação e ao extremismo.

Já na quarta, Lula faz outro discurso na abertura da segunda reunião de chanceleres do G20. Esta será a primeira vez na história que uma reunião do G20 acontece na sede das Nações Unidas. Durante o evento, Lula aproveitará para lançar um “Chamado à Ação” pela reforma da governança global, com ênfase em mudanças na estrutura das Nações Unidas, como o Conselho de Segurança.

Alguns ministros acompanham o presidente Lula na agenda de Nova Iorque, entre eles a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Diante do cenário mundial de emergências climáticas, a pauta ambiental é uma das prioridades do encontro.

