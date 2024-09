Mundo Lula se reúne com primeiro-ministro da Alemanha para discutir cooperação entre os países

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Lula também participou a convite do premiê alemão de almoço com líderes do Canadá, Espanha, Gana e Barbados. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 23, com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Nova York. No encontro, de acordo com o Palácio do Planalto, o chanceler alemão confirmou presença na Cúpula de Líderes do G-20, que está agendada para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Em nota, o governo brasileiro afirmou que Scholz e Lula conversaram ainda sobre as reuniões da COP-29, que será realizada em novembro deste ano em Baku, no Azerbaijão, e da COP-30, em 2025, na cidade de Belém, no Pará.

As Consultas Intergovernamentais de Alto Nível entre Alemanha e Brasil, que aconteceram pela última vez em Berlim, em dezembro de 2023, e devem ter sua nova etapa no Brasil, em 2025, também foram assunto entre os dois.

Em junho de 2024, durante compromissos oficiais no G7, na Itália, o presidente Lula voltou a se reunir com o chanceler Scholz e enfatizou as agendas em torno do G20. Nesse contexto, Lula convidou a Alemanha para a Aliança Global contra a Fome, uma das prioridades brasileiras à frente da Presidência do G20, e enfatizou a necessidade de reforma de instituições de governança global.

Os líderes conversaram ainda sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia e sobre a Organização Mundial do Comércio.

Almoço com líderes

A reunião dessa segunda-feira aconteceu antes de um almoço promovido pelos alemães com a presença também da primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley; o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau; e os presidentes de Gana, Nana Akufo-Addo, e do Governo da Espanha, Pedro Sánchez.

A agenda ocorreu à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), que terá abertura nesta terça-feira (24). O mandatário brasileiro fará o tradicional discurso de abertura. Por tradição, desde a 10ª sessão da cúpula, o presidente do Brasil é sempre o primeiro país a discursar.

A Assembleia Geral neste ano terá como tema “Unidade na diversidade, para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para todos, em toda parte”.

Na quinta-feira (25), Lula fará a abertura da segunda reunião de chanceleres do G20, ao lado do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Lula se reúne com primeiro-ministro da Alemanha para discutir cooperação entre os países

