A título de comparação, os Estados Unidos, com seus cerca de 330 milhões de habitantes, já tinham fechado contratos em julho assegurando 600 milhões de doses da Pfizer/BioNTech e 500 milhões de doses da Moderna. Ambas as companhias já haviam apresentado resultados de estudos bastante promissores.

As autoridades europeias e alemãs alegam que em meados do ano, quando as encomendas foram feitas, ninguém sabia ainda qual das vacinas ficaria pronta mais rápido. Por isso a estratégia foi “pulverizar” as encomendas entre as seis ofertas que pareciam mais promissoras.

As autoridades da UE também afirmam que o gargalo de fornecimento não é relacionado à quantidade da encomenda, mas às capacidades de produção, e que isso se aplica também ao inoculante da parceria entre o laboratório americano e do grupo alemão.

Campanha de vacinação

Até o momento, 1,3 milhão de doses da vacina da Pfizer/BioNTech chegaram aos Estados alemães. Com elas, devem ser imunizados inicialmente os residentes de lares de idosos, pessoas com mais de 80 anos, assim como profissionais de saúde.

O Instituto Robert Koch anunciou ter registrado a aplicação de cerca de 238 mil vacinas, mas ressaltou que, devido a atrasos nas transmissões de dados, o número real é provavelmente maior.