Mais de 80 mil estudantes estrangeiros na Alemanha deixaram o país em abril, com salas de aula e bibliotecas fechadas devido às restrições impostas por causa do coronavírus. Com a flexibilização destas medidas, muitos acreditavam que a situação voltaria ao normal após o verão europeu. Mas um anúncio do governo alemão lançou novas dúvidas sobre o status do visto de estudante.