Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama lançou um ataque contundente contra o presidente Donald Trump na segunda-feira (17) e exortou os norte-americanos a elegerem o democrata Joe Biden em novembro para encerrar o caos que ela disse ter sido criado durante os quatro anos de presidência de Trump.

Em um discurso inflamado que encerrou a primeira noite da Convenção Nacional Democrata, Michelle disse que o republicano Trump “teve tempo suficiente para provar que dá conta do serviço”, mas não se mostrou à altura do momento em um país que sofre com a pandemia de coronavírus, um colapso econômico e a injustiça racial.

“Quando olhamos para a Casa Branca em busca de alguma liderança ou consolo ou aparência de firmeza, o que temos é caos, divisão e uma falta de empatia total e absoluta”, disse Michelle, classificando-o como o “presidente errado” para os EUA.