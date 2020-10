O tráfego aéreo, em queda brusca desde o começo da pandemia, está longe de retomar seu nível normal. O número de passageiros que passam pelo controle de segurança nos aeroportos americanos caiu entre 60% e 70% em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados oficiais.

O governo dos Estados Unidos propôs a inclusão de uma extensão de US$ 20 bilhões na ajuda para a indústria aérea em uma nova proposta de estímulo para os democratas da Câmara no valor de mais de US$ 1,5 trilhão, disse na quarta-feira (30) o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows.

As aéreas norte-americanas vinham pedindo outros US$ 25 bilhões em auxílio a pagamento de salários para proteger empregos por mais seis meses depois que o pacote atual, que proíbe licenças, venceu.