A Anvisa autorizou a ampliação do número de voluntários para teste da vacina da Pfizer contra o coronavírus. Serão 2 mil participantes no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta sexta-feira (18), que mais 1 mil voluntários participem da fase 3 do estudo clínico da vacina da farmacêutica Pfizer e da empresa alemã BioNTech. Com isso, o país terá 2 mil voluntários na última etapa de testes do imunizante contra a Covid-19.