Magazine Manu Gavassi escreve novas músicas: “O início de um álbum”

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A artista já lançou três álbuns. (Foto: Reprodução/ Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada desta sexta-feira (18), Manu Gavassi intrigou seus seguidores com uma novidade. Ela está preparando mais um álbum, que no caso, seria o seu quarto trabalho artístico quando se trata de discos.

A cantora revelou no Instagram que já está escrevendo as canções do seu novo projeto em uma publicação em que aparece trabalhando nas músicas. Na legenda, ela adiantou: “O início de um álbum”. Manu, de 27 anos, ganhou ainda mais notoriedade ao participar do Big Brother Brasil e ficou em terceiro lugar no reality show transmitido pela Rede Globo, atrás de Thelma Assis e Rafa Kalimann.

No post, ela aparece de short, blusinha xadrez e bem loira. Ela trabalhou apoiada em um banco e ao lado uma xícara de café. “Vamos de hinos”, pediu Any Grabriellly, do Now United. “Ah que tudo”, disse outra ex-BBB, Marcela McGowan. A artista já lançou três álbuns: Manu Gavassi, em 2010, Clichê Adolescente, em 2013, Manu, em 2017. Para o próximo ano, tem planejada a turnê Cute but Psycho Experience.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine