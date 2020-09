Magazine Bruno Gagliasso exibe chamego de Bless no irmão caçula, Zyan: ‘Amor’

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

O ator ainda indicou que, assim como a filha mais velha, Títi, o menino não tem ciúmes do bebê. (Foto: Reprodução Instagram/ Bruno Gagliasso)

Bruno Gagliasso destacou a sintonia entre os filhos Bless, de 6 anos, e Zyan, de 2 meses, em fotos compartilhadas no Instagram. O ator ainda indicou que, assim como a filha mais velha, Títi, o menino não tem ciúmes do bebê.

No dia em que Zyan completou 2 meses de vida, Bruno Gagliasso apontou as mudanças em sua vida trazidas pelo filho mais novo. “Você me olha e eu entendo tudo. Eu te olho e você sorri. Você aguça meus sentidos, me conecta ao mais íntimo e mostra um universo inteiro só com o olhar. Entre sorrisos, choros, colos, banhos e fraldas, a gente se reconhece, se fortalece e faz o dia ganhar ainda mais vida. São dois meses da mais pura e louca alegria que transformou tudo ao redor. As cores, os significados, as palavras, o amor, os irmãos, a mãe, o homem que eu sou. Te amamos, meu filho”, escreveu o artista, que não se incomoda de compartilhar momentos com os herdeiros na web.

