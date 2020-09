Magazine Ivan Lins se apresenta em live para ajudar Beco das Garrafas

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

A ajuda financeira vai para a casa de shows histórica do Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação)

Ivan Lins vai participar da próxima edição do Festival #ZiriguidumEmCasa no próximo sábado às 20h. O cantor gravou duas músicas para a live que vai reunir artistas para homenagear e ajudar o Beco das Garrafas, casa histórica no Rio de Janeiro.

Dentre os convidados, estão Celso Fonseca, Mark Lambert, Brazilian Voices, Quarteto do Rio, Thiago Pach, Ricardo Bacelar, Allfredo Lima, Verônica Sabino, Roberto Menescal, Gabi Doti, Laila Garin, Robson Nogueira, Zé Luiz Mazziotti, Amanda Bravo e Mariana de Moraes.

O festival já apresentou nomes como Leila Pinheiro, Baby do Brasil, Emanuelle Araújo, Biquíni Cavadão, Marcos Valle, George Israel, Benito di Paula, Pedro Luis, Roberta Campos, Roberta Sá, Zé Renato, Pedro Luis e Isabella Taviani. Artistas como Ivan Lins, Joyce Moreno, Lucinha Lins e Jane Duboc estrearam no formato live no festival que também se esforça em descobrir e valorizar novos nomes.

