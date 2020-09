Magazine Lazlo Bonilla e Thiago Colombo apresentam a live Canções do Fundo da Garrafa

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Show integra série de lives do Parangolé. (Foto: Divulgação)

Com um repertório repleto de clássicos e pérolas da música latino-americana, Lazlo Bonilla e Thiago Colombo realizam o show Canções do Fundo da Garrafa no Facebook do Parangolé (@parangolebar) neste sábado (19) às 20h. A produção é da Jaguara Records.

Canções do fundo da garrafa é um passeio pelos fundos de copos meio vazios que inspiraram as mais belas canções de dor e lamento da América Latina. Da milonga platina aos valses criollos mexicanos, passando pelo chamamé, a zamba, o tango, assim como o samba-canção brasileiro, o repertório se debruça sobre a música de Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Lupicínio Rodrigues e outros grandes nomes do cancioneiro latino-americano.

O show faz parte de uma série de lives que o tradicional bar Parangolé está promovendo para arrecadar recursos para os artistas que costumam se apresentar no bar e estão parados devido à pandemia do novo coronavírus. Contribuições podem ser feitas diretamente para Lazlo, por depósito bancário, durante a live.

