Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Ator foi destaque no ‘Encontro’ pelos 70 anos da TV brasileira. (Foto: Divulgação)

Três dias depois de ser divulgado que Antonio Fagundes não teve o seu contrato renovado pela TV Globo, após 44 anos de serviços prestados à empresa, o veterano das artes participou do Encontro com Fátima Bernardes, desta sexta-feira (18).O ator, de 71 anos, recebeu uma bonita homenagem no dia em que a televisão brasileira completa sete décadas de história.

“Eu lembro de algumas cenas que me marcaram muito, como uma das cenas finais de Saramandaia (de 1976), que eu fiz e foi minha primeira novela na Globo”, relembrou ele. O artista aproveitou para fazer um balanço de seus trabalhos no canal carioca.

“Sempre tive muita sorte nos trabalhos que fiz. Sempre gostei muito dos personagens que me chamaram para fazer. Tenho um carinho especial pelo processo”, destacou. No decorrer da atração, o famoso recebeu uma bela homenagem da amiga Patrícia Pillar, com quem protagonizou a trama O Rei do Gado.

“Você é um exemplo para todos nós. Aprendi muito com você. Quero agradecer pelo carinho que me recebeu, mesmo quando eu estava começando. Tenho uma alegria imensa, porque hoje considero você meu amigo”, frisou a atriz.

