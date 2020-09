Brasil A Anvisa muda normas para agilizar a liberação de vacinas contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Segundo a Anvisa, a nova regra não afeta em nada o padrão de qualidade exigido. (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu adotar um mecanismo fast track para liberar as vacinas contra o coronavírus no Brasil. Chamado de “submissão contínua”, o procedimento vai agilizar a a análise de dados referentes aos produtos que venham a ser registrados no País.

As informações são do jornal O Globo.

Com isso, não será mais preciso às empresas aguardar o acesso a todos os dados e documentos técnicos, nem o preenchimento dos requerimentos regulatórios para depositar o registro na agência. Eles poderão ser entregues à medida que forem gerados.

Segundo a Anvisa, a nova regra não afeta em nada o padrão de qualidade exigido e estão garantidas “a qualidade, a segurança e a eficácia” dos produtos. A medida foi adotada somente para que as vacinas contra o novo coronavírus cheguem mais rápido à população.

Aliança mundial

Cem milhões de doses adicionais das futuras vacinas contra a Covid-19 foram reservadas para os países mais pobres, anunciou nesta terça-feira (29) a aliança mundial para a vacinação, a Gavi. A iniciativa trabalha em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No início de agosto, a Gavi e a Fundação Bill e Melinda Gates anunciaram um acordo com o Serum Institute of India (SII), a maior fabricante de vacinas do mundo, para garantir o fornecimento de 100 milhões de doses aos países menos favorecidos. As vacinas serão vendidas a US$ 3 (cerca de R$ 16) por dose, segundo a aliança internacional.

Desenvolvidas pelas empresas farmacêuticas sueco-britânica AstraZeneca e a americana Novavax, as vacinas serão fabricadas pelo SII, que doará as doses para a coalizão contra o coronavírus criada pela OMS e denominada Covax (Covid-19 Vaccine Global Access, Acesso Global à Vacina contra a Covid-19).

Esta colaboração permitirá ao instituto indiano aumentar desde o início sua capacidade de produção. Quando uma ou mais vacinas receberem a aprovação das agências reguladoras e autorização da OMS, as doses poderão ser distribuídas nos países de renda baixa e média, mas não antes do primeiro semestre de 2021.

No âmbito da colaboração, a potencial vacina da AstraZeneca estará a disposição de 61 países, enquanto a da Novavax será enviada para os 92 países apoiados pelo mecanismo Covax.

Resposta imune

A farmacêutica americana Johnson & Johnson publicou na última sexta (25) na plataforma de pesquisas medRxiv resultados preliminares das fases 1/2 de sua vacina candidata contra a Covid-19, desenvolvida pela sua subsidiaria belga Janssen Pharmaceuticals.

A pesquisa, submetida ao site ainda sem a revisão de pares, indica que a fórmula foi capaz de induzir resposta imune contra o novo coronavírus e se demonstrou segura no experimento randomizado. Os resultados passarão pelo teste final na terceira etapa dos ensaios, conduzida em vários países, inclusive o Brasil, e envolverá 60 mil voluntários.

Segundo a empresa, 796 pessoas participaram as duas primeiras fases, que foram conduzidas de forma simultânea. O terceiro, composto por 394 voluntários, englobou apenas idosos com mais de 65 anos. Os 402 restantes têm entre 18 e 55 anos e foram avaliados entre 22 de julho e 24 de agosto.

O estudo, do tipo duplo-cego, assegurou que nem os pacientes nem os pesquisadores tinham conhecimento de quem foi administrado com a vacina e quem recebeu o placebo. Diferentemente dos outros imunizantes tidos como líderes da corrida global por uma vacina, o produto da J&J é desenvolvido com base em apenas uma dose.

