Saúde O futuro dos transplantes: drone foi usado para transportar um rim pelo deserto

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Pesquisadores utilizaram drone utilizado para transportar rim. (Foto: Reprodução/Youtube)

Um drone foi utilizado para transportar um rim pelo deserto de Las Vegas, nos Estados Unidos. A iniciativa ocorreu há duas semanas após uma parceria entre pesquisadores da MissionGO, que trabalha com soluções de aviação não tripulada, e da Nevada Donor Network, uma organização dedicada a doação de órgãos.

Por enquanto, o voo que ocorreu no último dia 17 foi apenas um teste, o órgão não foi utilizado para um transplante. Apesar disso, biópsias realizadas antes e depois do transporte mostram que não houve mudanças no tecido e na viabilidade celular do rim, o que tornaria a operação possível.

O órgão viajou por cerca de 16 quilômetros de um aeroporto até uma cidade nos arredores do deserto de Las Vegas. A empreitada acabou se tornando o voo mais longo para a entrega de órgãos na história dos drones, ultrapassando a distância de um voo organizado pela mesma equipe no ano passado, da Living Legacy Foundation, no Oeste de Baltimore, no Estado de Maryland, até o Centro Médico da Universidade de Maryland, no centro da mesma cidade.

O transporte de órgãos a serem transplantados geralmente ocorre por meio de voos comerciais, que reduziram drasticamente em meio à pandemia do novo coronavírus. Os drones, portando, poderiam ser uma solução mais rápida e barata para a tarefa.

No teste da MissionGO, houve ainda uma limitação em relação ao peso da carga e a distância que poderia ser percorrida, o que será ajustado em uma próxima tentativa.

Joe Ferreira, presidente da Nevada Donor Network, disse ao “USA Today”, que centenas de voos ainda serão necessários para testar a confiabilidade e segurança da entrega usando drones, mas ele está otimista com a iniciativa.

“Há uma série de coisas que você precisa provar para poder garantir que é algo seguro, eficaz e confiável. Estamos nos estágios iniciais de fornecer este meio de transporte apara os doadores e suas famílias corajosas”, ressaltou.

No Brasil

Neste ano, a pandemia do novo coronavírus fez com que as doações de órgãos no país caíssem 40% em comparação ao ano passado. Entre janeiro e julho deste ano, foram feitos 9.951 procedimentos deste tipo. No mesmo período em 2019, o número foi de 15.827. Até 31 de julho, havia 46.181 pacientes aguardando por um transplante.

Neste contexto, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Doação de Órgãos 2020. O tema da edição deste ano é “Doe órgãos, a vida precisa continuar”.

Todo ano uma nova edição da campanha é lançada em período próximo a 27 de setembro, quando é comemorado o Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. A iniciativa de 2020 será divulgada por meio de peças promocionais em meios de comunicação até o dia 23 de outubro. O intuito é sensibilizar a sociedade sobre a importância desta prática.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2019 e 2020, a taxa de recusa das famílias à doação de órgãos reduziu levemente. Enquanto no ano passado o índice foi de 39,9% entre janeiro e julho, neste ano a taxa caiu para 37,2% no mesmo período.

Mas o número de notificações de doadores caiu 8,4%. Entre janeiro e julho de 2019 foram registrados 6.466 novos doadores, número que ficou em 5.922 em 2020.

